5 مطالب لأهالي الباحة على طاولة وزير البيئة

الباحة: منصور بن محمد

2019-03-02 9:32 PM

فيما يزور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي منطقة الباحة، اليوم، ويتفقد عددا من المشاريع القائمة والمدرجة خلال الميزانيات القادمة، يلتقي الوزير -اليوم- الأهالي الساعة العاشرة في مبنى فرع الوزارة لمعرفة الاحتياجات، وتتصدرها 5 مطالب.

ويحمل أهالي الباحة عددا من المطالب المتعلقة بالبيئة والمياه والصرف الصحي، والمشاريع المتعثرة والاستفادة من مياه السدود.

وقال عبدالله الغامدي: لدينا كثير من المطالب، منها مشكلات الصرف الصحي. وأشار أنه إلى الآن لم يتم إنشاء سوى محطة معالجة واحدة في الباحة، ولا يعلم عن مصير الأخرى في عدد من المحافظات.

انقطاع المياه

ذكر عبدالله عاشور أن أهالي محافظة العقيق يطالبون بمعالجة توقف مشروع المياه، والذي استمر أسبوعا وأفادت فيه إدارة المياه بأن السبب يعود إلى الصيانة في مركز تحلية الشعيبة، مطالبا بإيجاد الحلول في حال انقطاع المياه، والتي تعد الهاجس الأول للأهالي.

وبيّن أحمد آل حمود أن الأهالي يعولون على زيارة الوزير في حل كثير من مطالب الأهالي، وأشار إلى أن مرمى النفايات الرئيسي بمنطقة الباحة أثّر على البيئة المحيطة به، وقال إن المرمى يقع شرق الباحة، وينفث سمومه على القرى المجاورة من الروائح والأبخرة المتصاعدة، مشيرا إلى أنه شوّه الجبال المحاذية والطريق الرابط بين الباحة والمطار بتطاير المواد البلاستيكية على الأشجار والأعشاب، وأضرّ بذلك المواشي والحياة البرية، مطالبا بنقله وإيجاد البديل.

الاهتمام بالأودية

طالب سعد مبارك بالاهتمام بالأودية البرية، والتي تعد الأشهر في المملكة، لكثرة الأشجار المعسلة، والتي يجني منها النحالون أطنان العسل، مبينا أنه تم تحديد مواقع مخصصة للنحل البلدي والنحل المستورد، ولكن لم يتم التقيد بذلك. وأضاف، تحتاج تلك المواقع إلى المحافظة عليها وإعادة تشجيرها، إضافة إلى إنشاء متنزهات برّية، ومنع التعدي عليها من الاحتطاب والرعي الجائر الذي بسببه نفقد وجود أشجار جديدة، ولم يبق سوى تلك المعمرة.

وطالب سفر العمير بالاستفادة من سد العقيق في ري مزارع العقيق، أو يتم فتحه أقل شيء 3 مرات في السنة، مشيرا إلى أن المزارعين يعانون عدم وجود المبيدات الخاصة بالزراعة، إضافة إلى عدم توافر البذور إلا في المناطق المجاورة. وذكر مبارك محمد -أحد المهتمين بالثروة الحيوانية- أن هناك قصورا في وجود الأدوية واللقاحات الخاصة بالمواشي في فروع الزراعة، والتي تعد أسعارها باهظة، أو تكبدنا عناء السفر للبحث عنها.

أهم مطالب الأهالي

01 تعثر مشاريع الصرف الصحي

02 الاهتمام بالثروة الزراعية والحيوانية

03 مرمى النفايات وأثره البيئي

04 توقف مياه الشرب عن بعض المحافظات

05 الاهتمام ببيئة الأودية البرية والأشجار العاسلة