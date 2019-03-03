انطلاق برنامج قيادة الذات في تبوك

تبوك: صالح السعدي 2019-03-02 9:42 PM أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة تبوك، أمس، برنامجا بعنوان «قيادة الذات»، والذي يستهدف طلاب المرحلة الجامعية، وذلك في مقر اللجنة بتبوك، والذي يستمر 3 أسابيع.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في تبوك محمد القيسي لـ«دوت الخليج»، أن البرنامج يهدف إلى إكساب المتدربين مهارات التركيز، وإدارة العواطف، إضافة إلى إستراتيجية الإنجاز وتحليل الذات، والصحة النفسية بين الحاجات والدوافع، مشيرا إلى تنوع البرامج في قيادة الذات، إذ إن لجنة التنمية مستمرة في تقديم برامجها لجميع فئات المجتمع.

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