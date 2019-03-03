مشعل بن ماجد يكرّم 224 طالبا متفوقا

جدة: دوت الخليج 2019-03-02 11:13 PM يرعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز غدا الإثنين، الحفل السنوي الذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم بجدة لتكريم الطلاب المتفوقين للعام الدراسي 1438/ 1439، وعددهم «224» طالبا، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز.

وعبر المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي عن شكره وتقديره لسمو محافظ جدة، على رعايته ودعمه الدائم والمستمر لأبنائه الطلاب، ومشاركته لهم فرحة التتويج والتفوق، مؤكدا أن رعاية سموه وتكريمه لأبنائه هما المحفز الأكبر لمواصلة تميزهم.

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