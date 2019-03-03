السعودية اليوم / أمير منطقة حائل يستقبل مدير فرع هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالرياض



حائل 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه بقصر أجا اليوم, مدير عام فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالرياض سعود بن عبدالله الشمري, ورئيس مجلس إدارة شركة نبع الحلول علي بن إبراهيم بن غميان.

وفي مستهل الاستقبال تحدث سموه عن رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني وأثرها البيئي وأهمية تكاتف جميع القطاعات الحكومية والأهلية وتفاعل مختلف فئات المجتمع مع برامج الحفاظ على البيئة وحرص أبناء منطقة حائل على إنجاح البرامج الإرشادية والتوعوية والإسهام في كل مايعود على الوطن والمنطقة بالفائدة.

من جهته قدم الشمري, عرضاً شاملاً عن مبادرة واستراتيجية قياس الوعي البيئي التي تنفذها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الهادفة لنشر المعرفة ورفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها والتعرف الدقيق على مستوى الوعي البيئي الحالي لدى مختلف شرائح المجتمع بالمملكة من أجل وضع إستراتيجية وخطة وطنية للمساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي بين شرائح المجتمع كافة.

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16:12ت م

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