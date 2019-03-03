

أبها26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

أصدر فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير ٣٨ ترخيصاً جديداً في قطاع الإيواء والأنشطة السياحية خلال الربع الثاني من العام الجاري ١٤٤٠هـ.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بعسير المهندس محمد العمرة، أن التراخيص شملت ٣٠ وحدة سكنية بمختلف الدرجات و٣ شقق فندقية ذات ٣ نجوم ،ونزل سياحي واحد من الدرجة الرابعة وخمسة مرشدين سياحيين من فئة المرشد العام، فضلا عن الانتهاء من دراسة ستة مشاريع إيواء سياحي جديدة.

وأضاف العمرة: وصل عدد الجهات الحاصلة على التراخيص بمنطقة عسير إلى خمس مئة واثنتين وثلاثين منشأة إيواء سياحي، منها سبعة وثلاثون فندقا، ومئة وخمس وعشرون وكالة سفر وسياحة، واثنا عشر مكتبا لتنظيم الرحلات السياحية، وثلاثة وعشرون مرشدا سياحيا.

وأشار مدير عام فرع السياحة بعسير إلى أن الربع الثاني من العام الجاري 1440 هـ شهد تنفيذ الفرع لـ ٢٠٣جولات رقابيةعلى دور الإيواء السياحي (الوحدات السكنية المفروشة والفنادق والشقق الفندقية والمخيمات الريفية والمنتجعات والنزل السياحية والفلل الفندقية والفنادق التراثية وغيرها مما يتبع نظام الإيواء)، إضافة إلى الأنشطة السياحية الأخرى (مكاتب السفر ومنظمي الرحلات والمرشدين السياحيين)، نتج عن هذه الجولات تحرير ٨٥ محضر ضبط واستدعاء.

// انتهى //

16:04ت م

0153





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سياحة عسير تصدر 38 ترخيصاً جديداً في قطاع الإيواء وتنهي دراسة ستة مشاريع جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.