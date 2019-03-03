السعودية اليوم / محافظ وادي الدواسر يدشن احتفالية الدفاع المدني باليوم العالمي



وادي الدواسر 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

دشن محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك اليوم, فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني الذي أقامته إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، بحضور مديري الأجهزة الأمنية والإدارات الحكومية بالمحافظة.

وأكد مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد تركي بن عايض آل هقشة خلال كلمته في الاحتفاء، أهمية هذه المناسبة كونها تذكر العالم بمهام الدفاع المدني وما يقومون به من جهود في سبيل ترسيخ مفاهيم السلامة العامة لدى مختلف شرائح المجتمع من خلال رفع المستوى الوقائي لديهم تُجاه الأخطار الطبيعية والبشرية التي قد يتعرضون لها وتوحيد اشتراطات السلامة تجنباً لوقوع الحوادث - لا قدر الله -، مُشيراً إلى أن الاحتفاء تحت هذا الشعار موضوع حيوي خصوصاً مع تغير طبيعة الأسرة والاستخدام الواسع لمصادر الطاقة والتقنية ، وأدوات كُثر تُهدد سلامة الطفل وأفراد الأسرة على حد سواء في المنزل وخارجه.

وأفاد آل هقشة أن هناك العديد من المناشط المصاحبة لمدة خمسة أيام صباحية ومسائية ومن أهمها زيارات للمدارس للاطمئنان على تطبيق خطط الإخلاء وتوفر وسائل السلامة وتقديم بعض المحاضرات ، وتركيب اللوحات الإرشادية بجميع ميادين وشوارع المحافظة للتوعية بوسائل السلامة وتجنب الأخطار.

إثر ذلك ألقى الشاعر غالب الرجباني قصيدة شعرية وطنية، ثم قُدمت مسرحيتان لمدارس الوادي الأهلية ، ومواهب الوادي، كذلك عرض مرئي عن جهود الدفاع المدني قدمته

وكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع.

بعد ذلك افتتح محافظ وادي الدواسر المعرض المصاحب للفعاليات الذي اشتركت فيه العديد من الجهات ذات العلاقة, واستمع هو والمدعوون لشرح مفصل عن ما يضمه من معدات وتجهيزات ووسائل سلامة عالية الجودة ستسهل على رجال الدفاع المدني مهامهم.

ثم كرمت الجهات الحكومية المشاركة والإعلاميون والمواطنون والمقيمون المتعاونون في أعمال الدفاع المدني.

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16:04ت م

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