السعودية اليوم / القبض على إرهابيين اثنين وضبط مواد للتهريب بالجزائر



الجزائر 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

قبض الجيش الجزائري على عنصري دعم للجماعات الإرهابية في عمليتين منفصلين بمحافظتي المسيلة ووهران شرق وشمال غرب البلاد.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة ضبطت وحدات من الجيش والجمارك بمدينتي عين قزام وتبسة 12 مولداً كهربائياً، و 10 مطارق ضغط، ومركبة رباعية الدفع، ودراجتين ناريتين، و 22 بندقية صيد.

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16:03ت م

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