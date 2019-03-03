السعودية اليوم / وزير الإعلام يزور مكتبة الملك فهد الوطنية

الرياض 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

زار معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة اليوم مكتبة الملك فهد الوطنية .

وكان في استقباله أمين عام المكتبة محمد بن عبد العزيز الراشد.

واستمع معالي الوزير الشبانة خلال الزيارة لشرح وافٍ عن أهداف المكتبة ومحتوياتها ونظام الإيداع المعمول به في المكتبة وخطواتها في هذا الشأن، كما اطلع معاليه على أبرز مهام المكتبة والدور المنوط بها وما أنجزته خلال السنوات الماضية.

وتجول معاليه بين إدارات المكتبة وأقسامها المختلفة اطلع خلالها على قاعات المجموعات العامة وما تضمه من كتب ومراجع، والمخطوطات والكتب النادرة.

وفي ختام الزيارة أهديت لمعاليه مجموعة من إصدارات المكتبة القيمة.

كما سجل معاليه كلمة في سجل الزيارات ، أشاد فيها بما شاهده من مقتنيات نادرة تمتلكها المكتبة وبما تقدمه من خدمات جليلة للباحثين والباحثات والمجتمع متمنياً للجميع دوام التوفيق .

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