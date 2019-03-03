السعودية اليوم / وزير العدل التونسي يلتقي نظيره اليمني



تونس 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

التقى وزير العدل التونسي محمد كريم الجموسي اليوم نظيره اليمني علي الغريب الذي يزور تونس حالياً للمشاركة في الاجتماع المشترك لمجلسي وزارء العدل والداخلية العرب بتونس.

وتناول اللقاء عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لا سيما ما تتضمنه اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية المبرمة بينهما بصنعاء سنة 1998.

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15:53ت م

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