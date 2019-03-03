السعودية اليوم / الأمير مشعل بن ماجد يرعى فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بجدة



جدة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة اليوم ، فعاليات احتفاء الإدارة العامة للدفاع المدني بجدة باليوم العالمي للدفاع المدني 2019م ، تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا" ، بحضور معالي أمين جدة صالح بن علي التركي ، ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد الدكتور عبدالعزيز الزهراني ، وعدد من المسؤولين ، وممثلي الجهات المشاركة ، وذلك بمقر الياسمين مول.

وفور وصول سموه عُزف السلام الملكي ، ثم ألقى أحد الأطفال قصيدة ترحيبية بعدها قصّ سموه الشريط إيذاناً بافتتاح الفعاليات ، واطلع سموه على محتويات المعرض المصاحب من أركان تشمل أحدث أدوات السلامة ، والوسائل التوعوية ، وطرق الوقاية التي تحاكي حماية الطفل من الاخطار ، كما دشّن سموه حملة كاشف الدخان "أمان لك" .

ورحّب العقيد الزهراني في كلمته بسمو محافظ جدة ، مؤكداً حرص واهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، بكل ما من شأنه تحقيق السلامة للمواطن أينما كان وبمختلف المجالات ، وخاصة لأبنائنا في المنازل والمدارس.

وأشار إلى أن هذه الفعالية التي تشارك فيها 22 جهة حكومية وخاصة وتكثيف تواجد مدارس التعليم فيها تهدف للتعريف بأهم المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال ، وتوضيح طرق الوقاية من أهم تلك المخاطر ، متطرقاً لأهمية دور جهاز الدفاع المدني وما يؤديه من مهام وواجبات لإيصال رسالة ثقافة السلامة.

عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً بهذه المناسبة ، كما قدّم مجموعة من الأطفال مشهداً تمثيلياً عن السلامة.

وفي ختام الحفل كرّم سمو محافظ جدة الجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص ، كما تسلّم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة ، ومن ثم التقطت الصور التذكارية مع المتطوعين.

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15:18ت م

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