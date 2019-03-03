السعودية اليوم / محافظ الطائف يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني " سلامة الأطفال غايتنا "



الطائف 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

احتفلت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف اليوم باليوم العالمي للدفاع المدني تحت عنوان '' سلامة الأطفال غايتنا '' بحضور معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني ، وذلك في مركز جوري مول.

وألقى مدير إدارة الدفاع المدني بالطائف العميد عمر بن عبيد المقذلي كلمة خلال الحفل أوضح فيها أن الإدارة تُشارك العالم هذا الاحتفاء لتحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها رفع مستوى الوعي بمسئولية أفراد المجتمع والجهات الراعية للطفل بأهمية دورهم في المحافظة على سلامته ، وحث وتشجيع المؤسسات المسئولة عن رعاية الطفل وسلامته بأهمية دورها في مراعاة متطلبات واشتراطات السلامة المتعلقة بها ، بالإضافة إلى إبراز الدور الذي يقوم به الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات من خلال عمليات الإطفاء والإنقاذ والسلامة والتوعية الوقائية ، وما وصل إليه من تطور في كافة الجوانب الفنية والبشرية والتقنية من خلال ما يلقاه من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ، وكذا التعريف بالدفاع المدني في مجال التوعية الوقائية للوقاية من الأخطار ونشر ثقافة البمتطلبات السلامة العامة لدى كافة شرائح المجتمع والنشء بشكل خاص .

بعدها شاهد معاليه والحضور فيلما يحكي قصة نجاح ، تلاها قدم أوبريت بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني كلمات سليمان السواط ، وأداء طلاب وطالبات تعليم الطائف ، بعدها افتتح معالي محافظ الطائف المعرض المصاحب لهذه المناسبة .سلامة وبالأخص تلك المتعلقة بالأطفال ، وترسيخ مفاهيم وقيم الوعي الوقائي .

// انتهى //

15:08ت م

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