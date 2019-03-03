شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الأحساء يدرب 252 معلماً على مهارات التقويم والان نبدء بالتفاصيل

نفذت إدارة تعليم الأحساء ممثلة في إدارة برنامج تطوير مهارات التربويين في "مجال التقويم" اليوم برنامج تدريبي لمعلمي العلوم والرياضيات للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة بعنوان "علاقة مهارات التقويم في تحسين نواتج التعلم" ، بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي ، بمشاركة 252 معلما. ويأتي البرنامج الذي يقام على مدى يومين ضمن الخطة الإجرائية الوزارية المنفذه بتعليم الأحساء لتدريب المعلمين.



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