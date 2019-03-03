شكرا لقرائتكم خبر عن وضع حجر الأساس لمنتزه العبير بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

وضع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم ، حجر الأساس لمنتزه العبير والذي يحتوي على ١٣٢ موقف سيارات منها ٨ لذوي الهمم وألعاب أطفال وممشى دائري ومسطحات خضراء وأشجار، كما تفقد مشروع المركز الحضري لمحافظة رأس تنورة لمتابعة سير العمل، موجها بعلاج بعض الملاحظات، وقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 70%.



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