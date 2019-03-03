شكرا لقرائتكم خبر عن مدني مكة يحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني والان نبدء بالتفاصيل

افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي اليوم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقام تحت شعار " سلامة الأطفال غايتنا" بحضور عدد من مدراء الإدارات الحكومية بمكة المكرمة وذلك بسوق مكة مول .

وتجول اللواء المطوفي والحضور على أجنحة المعرض المصاحب الهادف إلى إيصال ثقافة السلامة كما تم تدشين الحملة المصاحبة لفعاليات اليوم العالمي "حملة كاشف الدخان أمان لك" . المقامة في المعرض

وأكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد عبدالله بن عيد القرشي على أهمية هذه المناسبة لنشر وتوسيع منظومة ثقافة السلامة لافتا إلى أن المملكة ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني تحتفل مع مثيلاتها من الدول الأعضاء في المنطقة الدولية للحماية المدنية تقديرا لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود عظيمة ومتواصلة للحفاظ على سلامة المجتمع وأفاد أن شعار اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام يحمل مضامين هادفة باعتبار أن السلامة غاية كل فرد في هذه الحياة والطفل عنوان السعادة ولهذا تعمل كافة المجتمعات باختلاف أطيافها وشرائحها لتحقيق هذه الغاية من خلال تحديد المخاطر التي تشكل خطرا على الأرواح والممتلكات على حد سواء باختلاف النوع والطبيعة والزمان والمكان واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لمواجهة ذلك

وشاهد الجميع فيلماً وثائقياً عن أهمية سلامة الطفل وآلية التعامل مع المخاطر التي تحدث أثناء تواجده في كافة المواقع وكذلك عرضا وثائقيا عن مخاطر التوصيلات الكهربائية وعرض آخر عن مخاطر المسابح وأهم إرشادات السلامة المتبعة في مثل هذه المواقع والحالات كافة وآلية التعامل مع المخاطر في مثل هذه المواقع كما تم تكريم الجهات المشاركة في المعرض

وأثنى اللواء المطرفي على الجهود التي بذلك بمشاركة الجهات المشاركة على اختلاف تخصصاتها خاصة المعنية بسلامة ذوي الاحتياجات الخاصة وتميز ما يتم عرضه من أعمال وتقنيات تساعد على وصول رسالة السلامة بمفهومها المعاصر .