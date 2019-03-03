شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثاني .. «الصحة» تحصد جائزتين في مسابقة رواد التسويق والان نبدء بالتفاصيل

حصلت وزارة الصحة للعام الثاني على جائزتين في مسابقة رواد التسويق, وذلك عن عملين توعويين هما حملة #عدلعاداتك , وفيلم #أنابخير.

ونالت الصحة المركز الثاني لمسار أفضل إعلان 2019م وذلك عن سلسلة #أنا_بخير ( فلم التأتأة - ثرثارة الجنوب) وهي عبارة عن سلسلة من الأفلام التي تروي قصصا لأشخاص تمكنوا من تحدي المرض و تحقيق نجاحات في حياتهم ، يتم تناولها من جانب إنساني تحفيزي لتكون هذه السلسلة يداً ممدودة لكل الذين يمرون بتلك الصعوبات ولتكون تلك القصص ملهمة لهم في حياتهم وأن يصنعوا النجاح رغم ما يمرون به, كما جرى اختيار أن تكون هذه السلسلة عبارة عن قصص حقيقية لتكون ذات تأثير أكثر.

وحصدت الصحة المركز الثالث في مسار المؤسسات الحكومية لعام 2019 عن الحملة التوعوية #عدل عادتك وهي حملة توعوية تهدف إلى تشجيع المجتمع المحلي على تعديل العادات واكتساب عادات صحية للحد من الإصابة بالسكر من النوع الثاني ، وكذلك التوعية بمرض السكري وأثره على جودة الحياة ، علماً أن الفئة المستهدفة للحملة هم الأشخاص ما قبل السكري في فئات المجتمع كافة ، حيث بلغ عدد المشاهدات مليونين وستمائة.