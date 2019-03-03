شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه المحافظين بطرح مبادرات لخدمة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

• تذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين مع الإدارات الخدمية

• رفع مستوى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة انفاذاً لتوجيهات القيادة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة (حفظه الله)، المحافظين بضرورة متابعة الجوانب التنموية وتقديم مبادرات تساهم في تنمية المحافظة وخدمة المواطنين وإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت وتذليل كافة العقبات التي تواجههم مع الإدارات الخدمية موكداً سموه على محافظي المحافظات رفع مستوى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة انفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر (يحفظهم الله) بما يخدم الصالح العام.

جاء ذلك خلال ترأس سموه ، اجتماع محافظي المحافظات بالمنطقة صباح اليوم ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس المنطقة (حفظه الله) ووكيل الإمارة الدكتور خالد البتال والوكلاء المساعدين ومديري عدد من الجهات الأمنية بالمنطقة.

وفي مستهل الاجتماع رحب سموه بالحضور وهنأ صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمناسبة تعيينه متمنياً لسموه التوفيق في مهام عمله .

وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس مشعل بن ناصر العقيَّل ، انه في بداية الاجتماع استعرض التقرير الأمني المرفوع من شرطة المنطقة وما تضمنه من بيانات إحصائية عن القضايا الجنائية للفترة من 1/1/1439هـ إلى30/12/1439هـ ومقارنة ذلك مع نفس الفترة للعام 1438هـ كذلك تم الاطلاع على تقرير الحالة المرورية وما تضمن من بيانات إحصائية عن الحوادث المرورية لنفس الفترة ومقارنة ذلك أيضاً مع نفس الفترة للعام 1438هـ ثم تم استعراض مقترحات محافظي المحافظات المتعلقة بشئون المنطقة من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية.

وفي نهاية الاجتماع أشاد سموه بجهود الجهات الأمنية مما ساهم في انخفاض القضايا الجنائية بالمنطقة وكذلك أعداد الوفيات والاصابات نتيجة للحوادث المرورية.