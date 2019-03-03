الان تتابع السعودية تودع 334 مليون دولار في البنك المركزي الأردني والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المملكة أودعت 334 مليون دولار في البنك المركزي الأردني، وتبحث مع الكويت والإمارات العربية المتحدة مزيدا من الدعم،حسب ما أعلن تليفزيون “العربية”.
وقدمت السعودية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة معا حزمة قيمتها 2.5 مليار دولار في يونيو/ حزيران للمساهمة في دعم الاقتصاد الأردني المتعثر.
واستقالت الحكومة الأردنية، العام الماضي، بعدما تسببت تخفيضاتفي الإنفاق وزيادات ضريبية بموجب برنامج صندوق النقد الدولي في احتجاجات شعبية نادرة.
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