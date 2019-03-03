القبض على متهمين تورطا في سرقة 700 ألف ريال في جدة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

ألقت الأجهزة الأمنية المختصة، القبض على متهمين اثنين، لتورطهما في سرقة أكثر من 700 ألف ريال، من عملاء بنوك في جدة.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال التي باشرتها الجهات الامنية أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على متهمين اثنين من الجنسية الأفغانية، بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على ترصدهم لعملاء البنوك، في محافطة جدة بعد خروجهم منها.

وأضاف المتحدث أن المتهمين أوهموا العملاء بوجود خلل في إطارات مركباتهم أو تسرب زيوت منها، وانتهاز فرصة ترجلهم منها لسرقة الأموال التي تم سحبها من البنوك، حيث ثبت تورطهم في سرقة أكثر من (٧٠٠،٠٠٠) سبعمائة ألف ريال من ٤ عملاء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.