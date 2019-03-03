شكرا لقرائتكم خبر عن سراة عبيدة: الإيقاع بمهرب أخفى 30 بلاطة حشيش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (سراة عبيدة) تمكن رجال الأمن في نقطة الضبط الأمني بعقبة الجوة بسراة عبيدة اليوم (الأحد)، من إحباط عملية تهريب كمية من الحشيش أثناء محاولة مهرب في العقد الثالث من عمره على متن سيارة من نوع تويوتا (اف جي)، وذلك بعد الاشتباه به. وعلمت "الخليج 365"، بأن الكمية المضبوطة بلغت 30 بلاطة حشيش كانت مخبأة في تانكي البنزين، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة الجاني مع المضبوطات إلى الجهات المعنية، لاتخاذ اللازم.



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