شكرا لقرائتكم خبر عن الملتقى الـ19 لأبحاث الحج والعمرة.. «الأربعاء» القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)

ينظم معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، الملتقى التاسع عشر لأبحاث الحج والعمر والزيارة بالتعاون والشراكة مع جامعة طيبة، وذلك خلال الفترة خلال الفترة 29-30/6/1440هـ الموافق 6-7 مارس الجاري.

ويُشرف حفل الافتتاح (الأربعاء) المقبل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، ومن المقرر أن يستعرض الباحثين والباحثات والجهات الحكومية والأهلية المشاركة، أحدث الدراسات العلمية المتخصصة في مجال الحج والعمرة والزيارة.

وأشار عميد المعهد الدكتور سامي برهمين، أن الملتقى يعقد دوريًا كل عام بالتناوب ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يهدف إلى إبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، بناًء على الخبرات العلمية المتراكمة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة وبقية الجهات المعنية ذات العلاقة بمنظومة الحج والعمرة.

وأوضح الدكتور برهمين، أن أهم مخرجات الملتقى المتوقعة، هو استعراض أبرز وأهم الأوراق المقدمة والرفع بالتوصيات لتبنيها من الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من الوزارات والجهات الخدماتية بما يتوافق مع رؤية 2030 للتيسير على حجاج بيت الله الحرام، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتفعيل دور القطاع الخاص في ذلك.

من جهته، بين وكيل معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، الدكتور مازن الشمراني، أن الملتقى سيتناول 6 جلسات في مختلف المجالات العلمية الإدارية، والهندسية، والبيئية، والصحية، والتقنية المعلوماتية، والإعلامية وعدد من العروض والملصقات العلمية، مؤكدًا أن أبرز معالم الدورة الجديدة هي تقديم 220 ملخصًا علميًا، حيث يعد العدد الأكبر في تلقي الملخصات بمختلف المجالات.

وأشار الشمراني، إلى قبول 50 و رقة علمية محكمة، و40 ورقة عمل ستعرض في جلسات الملتقى، وتندرج الجلستين الأولى والثانية تحت الدراسات الإنسانية والإعلامية، والدراسات البيئية والصحية، أما الجلسة العلمية الثالثة فتندرج تحت المبادرات والجهود في خدمة ضيوف الرحمن، فيما الجلسة الخامسة ستناقش العمران والهندسة، والجلسة العلمية الأخيرة ستتخصص في التقنيات وتطبيقاتها.