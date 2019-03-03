وزارة الصحة السعودية – رابط تقديم وظائف وزارة الصحة 1440

نقدم لكم جميع متابعينا الكرام من المملكة العربية السعودية جديد الوظائف الهامة التي يتم الإعلان عنها ومنها وظائف وزارة الصحة، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم عن عدة وظائف شاغرة للرجال والنساء على السواء.

نستعرض معكم وزارة الصحة وظائف 1440، حيث معرفة ماهية الوظائف المعلن عنها بالإضافة لمعرفة موعد التقديم ورابط القديم الخاص لوزارة الصحة توظيف.

وزارة الصحة السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة عددها 5620 وظيفة لكل من الرجال والنساء للعمل بمناطق المملكة (الكادر الصحي)

وظائف وزارة الصحة

تشمل الوظائف كل من:

أخصائي تغذية علاجية رجال

أخصائي تمريض غير طبيب

أخصائي تمريض (أنثى)

تمريض عناية مركزة أطفال

تمريض عناية – حديثي الولادة

معلوماتية صحية نساء

أخصائية تمريض قلب

أخصائي علاج نطق

أخصائي نطق وسمع

أخصائية سمعيات

أخصائية معالجة نطق نساء

المختبرات (أمراض سريرية)

أخصائي أطراف صناعية رجال

مقيم النساء والولادة (أنثى)

أخصائية أشعة نساء غير طبيب

أخصائي أشعة رجال غير طبيب

مقيم النساء والولادة

جراحة الأوعية الدموية

مقيم جراحة التجميل

اسعاف وطب طوارئ (رجال)

جراحة المخ والأعصاب

أخصائي أجهزة طبية (نساء)

جراحة المسالك البولية

أخصائي أجهزة طبية

أخصائي أجهزة طبية (رجال)

مقيم جراحة أطفال

مقيم جراحة قلب

مقيم الباطنة غدد صماء (ذكر)

مقيم الباطنة غدد صماء (أنثى)

مقيم طب الأسرة

مقيم طب الأعصاب

الباطنة عناية مركزة (ذكر)

مقيم طب وجراحة العظام

مقيم طب وجراحة العيون

طبيب مقيم عام (ذكر)

طبيب مقيم عام (أنثى)

مقيم حديث الولادة (أنثى)

مقيم مختبر (ذكر)

مقيم مكافحة العدوى

مقيم أورام

مقيم الباطنة العامة (ذكر)

مقيم الباطنة العامة (أنثى)

أخصائي علاج طبيعي (رجال)

أخصائية تخدير نساء غير طبيب

أخصائي تمريض رجال غير طبيب

أخصائي علاج تنفسي نساء

أخصائي مختبر رجال

أخصائية مختبر نساء غير طبيب

أخصائي مختبر رجال غير طبيب

تمريض غير طبيب عناية مركزة

اسعاف وطب طواري نساء

أخصائية بصريات نساء

أخصائي تثقيف صحي رجال

أخصائي تصوير طبقي رجال ونساء

تقديم وظائف وزارة الصحة 1440

يبدأ التقديم على وظائف وزارة الصحة بداية من اليوم الأحد 1440/6/26

رابط تقديم وزارة الصحة وظائف

يتم التقديم من خلال هذا الرابط من هنا