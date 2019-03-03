“الآن” رابط التقديم في وظائف الصحة|وزارة الصحة توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء...

أعلنت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 5620 وظيفة صحية شاغرة للرجال والنساء ، بجميع مناطق المملكة (الكادر الصحي)، وسيبدأ التقديم اليوم بمشيئة الله تعالى الأحد ، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

– أخصائي تغذية علاجية رجال.

– أخصائي تمريض غير طبيب.

– أخصائي تمريض “أنثى”.

– تمريض عناية مركزه أطفال.

– تمريض عناية-حديثي الولادة.

– تمريض عناية حديثي الولادة.

– معلوماتية صحية نساء.

– أخصائيه تمريض قلب.

– أخصائي علاج نطق.

– أخصائي نطق وسمع.

– أخصائيه سمعيات.

– أخصائيه معالجه نطق نساء.

– المختبرات / أمراض سريرية.

– أخصائي أطراف صناعيه رجال.

– مقيم النساء والولادة- أنثى.

– أخصائيه أشعه نساء غير طبيب.

– أخصائي أشعه رجال غير طبيب.

– مقيم النساء والولادة.

– جراحة الأوعية الدموية.

– مقيم جراحة التجميل.

– إسعاف وطب طوارئ رجال.

– جراحة المخ والأعصاب.

– أخصائي أجهزة طبية نساء.

– جراحة المسالك البولية.

– أخصائي أجهزه طبيه.

– أخصائي أجهزه طبيه رجال.

– مقيم جراحه أطفال.

– مقيم جراحه قلب.

– مقيم الباطنة-غدد صماء-ذكر.

– مقيم طب الأسرة.

– مقيم الباطنة-غدد صماء”أنثى”.

– مقيم طب الأعصاب.

– الباطنة-عناية مركزة “ذكر” .

– مقيم طب وجراحة العظام.

– الباطنة-عناية مركزة-“أنثى”.

– مقيم طب وجراحة العيون.

– مقيم الباطنة-صدرية ” أنثى”.

– طبيب مقيم عام” أنثى”.

– طبيب مقيم عام- ذكر.

– طبيب مقيم عام – “أنثى”.

– مقيم حديثي الولادة-“أنثي”.

– مقيم مختبر “ذكر”.

– مقيم مختبر.

– مقيم مكافحة العدوى.

– مقيم أورام.

– مقيم الباطنة العامة – ذكر.

– مقيم الباطنة العامة – انثى.

– أخصائي علاج طبيعي رجال.

– اخصائيه تخدير نساء غير طبيب.

– أخصائي تمريض رجال غير طبيب.

– اخصائية تمريض نساء غير طبيب.

– أخصائي علاج تنفسي نساء.

– اخصائي مختبر رجال.

– اخصائيه مختبر نساء غير طبيب.

– أخصائي مختبر رجال غير طبيب.

– أخصائية علاج طبيعي نساء.

– أخصائي علاج نووي رجال.

– طبيب مقيم الباطنة جهاز هضمي.

– مقيم الباطنة – جهاز هضمي.

– طبيب مقيم الباطنة / أورام.

– مقيم الانف والاذن والحنجرة.

– مقيم الأمراض الجلدية.

– مقيم الاطفال / قلب.

– مقيم الاطفال عناية مركزة.

– مقيم الاطفال عناية مركزة.

– مقيم الاطفال -عناية مركزة.

– مقيم أطفال- حديثي ولادة.

– مقيم الاطفال حديثي الولادة.

– مقيم اطفال- حديثي الولادة.

– طبيب مقيم الاطفال – جراحة.

– طبيب مقيم الاطفال – انثى.

– طبيب مقيم الاطفال – ذكر.

– طبيب.

– فني مختبر – سحب دم.

– فني مختبر – سحب دم – انثى.

– فني تعقيم.

– فني تعقيم – انثى.

– اخصائي علاج تنفسي رجال.

– اخصائي مختبر نساء غير طبيب.

– اخصائي تخدير رجال غير طبيب.

– اخصائي معالجه نطق رجال.

– اخصائي معالجه سمع نساء.

– اخصائي معالجه سمع رجال.

– اخصائي قبالة نساء غير طبيب.

– اخصائي فيزياء طبيه نساء.

– مقيم الباطنة/قلب.

– اخصائي فيزياء طبيه رجال.

– مقيم الباطنة/كلى.

– اخصائي عمليات رجال.

– مقيم التاهيل الطبي.

– اخصائي علاج وظيفي نساء.

– اخصائي علاج وظيفي رجال.

– مقيم التخدير.

– اخصائي جودة صحية نساء.

– مقيم الجراحة العامة.

– اخصائي تغذية علاجية نساء.

– مقيم الرعاية المنزلية.

– اخصائي تغذيه رجال غير طبيب.

– اخصائيه تصوير طبقي نساء.

– مقيم الطب النفسي.

– اخصائي تصوير طبقي رجال.

– اخصائي تثقيف صحي نساء.

– مقيم الطوارئ.

– اخصائي تثقيف صحي رجال.

– اخصائيه بصريات نساء.

– اسعاف وطب طوارئ نساء.

– تمريض غير طبيب عنايه مركزه.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم اليوم الأحد .

طريقة التقديم:

– للتقديم من خلال الرابط التالي:



https://www.moh.gov.sa/eServices/Employment/Pages/AllJobs.aspx