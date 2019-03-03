“الآن” رابط التقديم في وظائف الصحة|وزارة الصحة توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء...

أعلنت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 5620 وظيفة صحية شاغرة للرجال والنساء ، بجميع مناطق المملكة (الكادر الصحي)، وسيبدأ التقديم اليوم بمشيئة الله تعالى الأحد ، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
– أخصائي تغذية علاجية رجال.
– أخصائي تمريض غير طبيب.
– أخصائي تمريض “أنثى”.
– تمريض عناية مركزه أطفال.
– تمريض عناية-حديثي الولادة.
– تمريض عناية حديثي الولادة.
– معلوماتية صحية نساء.
– أخصائيه تمريض قلب.
– أخصائي علاج نطق.
– أخصائي نطق وسمع.
– أخصائيه سمعيات.
– أخصائيه معالجه نطق نساء.
– المختبرات / أمراض سريرية.
– أخصائي أطراف صناعيه رجال.
– مقيم النساء والولادة- أنثى.
– أخصائيه أشعه نساء غير طبيب.
– أخصائي أشعه رجال غير طبيب.
– مقيم النساء والولادة.
– جراحة الأوعية الدموية.
– مقيم جراحة التجميل.
– إسعاف وطب طوارئ رجال.
– جراحة المخ والأعصاب.
– أخصائي أجهزة طبية نساء.
– جراحة المسالك البولية.
– أخصائي أجهزه طبيه.
– أخصائي أجهزه طبيه رجال.
– مقيم جراحه أطفال.
– مقيم جراحه قلب.
– مقيم الباطنة-غدد صماء-ذكر.
– مقيم طب الأسرة.
– مقيم الباطنة-غدد صماء”أنثى”.
– مقيم طب الأعصاب.
– الباطنة-عناية مركزة “ذكر” .
– مقيم طب وجراحة العظام.
– الباطنة-عناية مركزة-“أنثى”.
– مقيم طب وجراحة العيون.
– مقيم الباطنة-صدرية ” أنثى”.
– طبيب مقيم عام” أنثى”.
– طبيب مقيم عام- ذكر.
– طبيب مقيم عام – “أنثى”.
– مقيم حديثي الولادة-“أنثي”.
– مقيم مختبر “ذكر”.
– مقيم مختبر.
– مقيم مكافحة العدوى.
– مقيم أورام.
– مقيم الباطنة العامة – ذكر.
– مقيم الباطنة العامة – انثى.
– أخصائي علاج طبيعي رجال.
– اخصائيه تخدير نساء غير طبيب.
– أخصائي تمريض رجال غير طبيب.
– اخصائية تمريض نساء غير طبيب.
– أخصائي علاج تنفسي نساء.
– اخصائي مختبر رجال.
– اخصائيه مختبر نساء غير طبيب.
– أخصائي مختبر رجال غير طبيب.
– أخصائية علاج طبيعي نساء.
– أخصائي علاج نووي رجال.
– طبيب مقيم الباطنة جهاز هضمي.
– مقيم الباطنة – جهاز هضمي.
– طبيب مقيم الباطنة / أورام.
– مقيم الانف والاذن والحنجرة.
– مقيم الأمراض الجلدية.
– مقيم الاطفال / قلب.
– مقيم الاطفال عناية مركزة.
– مقيم الاطفال عناية مركزة.
– مقيم الاطفال -عناية مركزة.
– مقيم أطفال- حديثي ولادة.
– مقيم الاطفال حديثي الولادة.
– مقيم اطفال- حديثي الولادة.
– طبيب مقيم الاطفال – جراحة.
– طبيب مقيم الاطفال – انثى.
– طبيب مقيم الاطفال – ذكر.
– طبيب.
– فني مختبر – سحب دم.
– فني مختبر – سحب دم – انثى.
– فني تعقيم.
– فني تعقيم – انثى.
– اخصائي علاج تنفسي رجال.
– اخصائي مختبر نساء غير طبيب.
– اخصائي تخدير رجال غير طبيب.
– اخصائي معالجه نطق رجال.
– اخصائي معالجه سمع نساء.
– اخصائي معالجه سمع رجال.
– اخصائي قبالة نساء غير طبيب.
– اخصائي فيزياء طبيه نساء.
– مقيم الباطنة/قلب.
– اخصائي فيزياء طبيه رجال.
– مقيم الباطنة/كلى.
– اخصائي عمليات رجال.
– مقيم التاهيل الطبي.
– اخصائي علاج وظيفي نساء.
– اخصائي علاج وظيفي رجال.
– مقيم التخدير.
– اخصائي جودة صحية نساء.
– مقيم الجراحة العامة.
– اخصائي تغذية علاجية نساء.
– مقيم الرعاية المنزلية.
– اخصائي تغذيه رجال غير طبيب.
– اخصائيه تصوير طبقي نساء.
– مقيم الطب النفسي.
– اخصائي تصوير طبقي رجال.
– اخصائي تثقيف صحي نساء.
– مقيم الطوارئ.
– اخصائي تثقيف صحي رجال.
– اخصائيه بصريات نساء.
– اسعاف وطب طوارئ نساء.
– تمريض غير طبيب عنايه مركزه.
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم اليوم الأحد .
طريقة التقديم:
– للتقديم من خلال الرابط التالي:
https://www.moh.gov.sa/eServices/Employment/Pages/AllJobs.aspx