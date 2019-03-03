، "موهوبات الرياض" تدشن الأسبوع الوطني والخليجي 2019 للموهبة والإبداع ،

محمد بن مسعود - الدمام - دشنت إدارة موهوبات الرياض، في مقرها، اليوم الأحد، حفل إطلاق الأسبوع الوطني والخليجي للموهبة والإبداع 2019 تحت رعاية مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية، ريم بنت محمد الراشد، وبحضور مشرفات ومعلمات موهوبات مكاتب التعليم بمنطقة الرياض.

وتضمنت فقرات الحفل فيلمًا قصيرًا يعرض أهم منجزات إدارة الموهوبات في أرقام للعام 2018، كما تم عرض عدة لقاءات صوتية لمشرفات موهوبات وقائدات المدارس التي تحوي فصول موهوبات ومعلمات وطالبات موهوبات يستعرضن مقولات عن مدى استفادتهن من البرامج الإثرائية والفعاليات والمسابقات المتنوعة والتي تعكس جهود الإدارة والوزارة لرعاية الموهوبين.

وقدم الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، د. فارس الحربي، محاضرة بعنوان "لمحات نفسية للموهوبين" استعرض فيها أبرز الصفات والسلوكيات التي قد تجتمع لديهم والصعوبات التي يواجهونها وكيفية رعايتهم وتنمية قدراتهم.

يذكر أن أسبوع موهبة -والذي يوافق الثالث من شهر مارس كل عام دراسي- يُعد برنامجًا تواصليًا تقوم فكرته على نشر ثقافة الموهبة والإبداع لدى جميع فئات المجتمع من خلال تخصيص أسبوع دراسي كامل- خمسة أيام- لتقديم برامج وفعاليات متنوعة تُسهم في نشر الموهبة وتُشجع على الإبداع، مبنية على أُسس علمية تناسب الفئة المستهدفة.