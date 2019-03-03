، "سياحة عسير" تصدر 38 رخصة وتنهي دراسة 6 مشاريع إيواء ،

محمد بن مسعود - الدمام - حررت 85 محضر ضبط واستدعاء خلال جولاتها التفتيشية بالمنطقة

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير 38 ترخيصاً في قطاع الإيواء والأنشطة السياحية، خلال الربع الثاني من عام 1440هـ.

صرح بذلك مدير عام الهيئة العامة للسياحة بعسير المهندس محمد العمرة، موضحاً أن التراخيص تشمل 30 وحدة سكنية بمختلف الدرجات، و3 شقق فندقية ذات 3 نجوم فندقية، ونزلاً سياحياً واحداً من الدرجة الرابعة، و٥ مرشدين سياحيين من فئة المرشد العام، فضلاً عن الانتهاء من دراسة 6 مشاريع إيواء سياحي جديدة خلال الفترة المنصرمة.

وأضاف: أن عدد الحاصلين على التراخيص بمنطقة عسير بات يشمل 532 منشأة إيواء سياحي، منها 37 فندقاً، و125 مكتب وكالة سفر وسياحة، و12 مكتب تنظيم رحلات سياحية، و23 مرشداً سياحياً، مبينا أن كل هذه المعطيات تسهم في دعم المنظومة السياحية في منطقة عسير، في حين تحرص الهيئة على تقديم كل الخدمات والتوجيهات للمستثمرين، بجانب دراسة مخططات للمنشآت الجديدة وتوجيههم بالشكل السليم؛ لكي لا يتعارض مع المعايير والمواصفات المعتمدة في هيئة السياحة والمعايير الخاصة بالبلدية والدفاع المدني.

وبين أنه تم تنفيذ 203 جولة ورقابة على دور الإيواء السياحي (الوحدات السكنية المفروشة والفنادق والشقق الفندقية والمخيمات الريفية والمنتجعات والنزل السياحية والفلل الفندقية والفنادق التراثية وغيرها مما يتبع نظام الإيواء)، إضافة إلى الأنشطة السياحية الأخرى (مكاتب السفر ومنظمين الرحلات والمرشدين السياحيين)، ما نتج عنه تحرير 85 محضر ضبط واستدعاء، وزيارة تصنيف عدد 34 منشأة، وزيارات ميدانية أخرى بعدد 137 جولة، مشدداً على أن الهيئة تقوم بأعمال الترخيص والتصنيف للمنشآت والرقابة الشاملة عليها؛ لضمان نظاميتها وجاهزيتها للعمل بالسوق المحلي ولموسم الصيف، ومن أعمال الرقابة (الترخيص والتصنيف والجودة والأسعار وجميع ما يتبع أنظمة ولوائح الهيئة).