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نقلت صحيفة أمريكية عن إيفانكا ترامب، خلال حفل عشاء اجتمع فيه أبرز صحفيي واشنطن، قولها: أصعب وظيفة في العالم هي أن تكوني ابنة "ترامب"، كما قالت إنها تعرضت لانتقادات كثيرة؛ لكونها تطالب الآخرين بالعمل نظراً لوضعها الحالي.
ووفق "سبوتنيك"، حضرت إيفانكا ترامب العشاء مع زوجها جاريد كوشنر مستشار الرئيس دونالد ترامب.
يُذكر أن العشاء يعدّ من التقاليد الأمريكية السنوية، وأقيم للمرة 134 يتبادل خلاله السياسيون والصحفيون الآراء حول الأحوال السياسية في البلاد.
"إيفانكا": أصعب وظيفة في العالم هي أن تكوني ابنة "ترامب"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-03
نقلت صحيفة أمريكية عن إيفانكا ترامب، خلال حفل عشاء اجتمع فيه أبرز صحفيي واشنطن، قولها: أصعب وظيفة في العالم هي أن تكوني ابنة "ترامب"، كما قالت إنها تعرضت لانتقادات كثيرة؛ لكونها تطالب الآخرين بالعمل نظراً لوضعها الحالي.
ووفق "سبوتنيك"، حضرت إيفانكا ترامب العشاء مع زوجها جاريد كوشنر مستشار الرئيس دونالد ترامب.
يُذكر أن العشاء يعدّ من التقاليد الأمريكية السنوية، وأقيم للمرة 134 يتبادل خلاله السياسيون والصحفيون الآراء حول الأحوال السياسية في البلاد.
03 مارس 2019 - 26 جمادى الآخر 1440
03:03 PM
في كلمة لها خلال عشاء اجتمع فيه أبرز صحفيي واشنطن
نقلت صحيفة أمريكية عن إيفانكا ترامب، خلال حفل عشاء اجتمع فيه أبرز صحفيي واشنطن، قولها: أصعب وظيفة في العالم هي أن تكوني ابنة "ترامب"، كما قالت إنها تعرضت لانتقادات كثيرة؛ لكونها تطالب الآخرين بالعمل نظراً لوضعها الحالي.
ووفق "سبوتنيك"، حضرت إيفانكا ترامب العشاء مع زوجها جاريد كوشنر مستشار الرئيس دونالد ترامب.
يُذكر أن العشاء يعدّ من التقاليد الأمريكية السنوية، وأقيم للمرة 134 يتبادل خلاله السياسيون والصحفيون الآراء حول الأحوال السياسية في البلاد.
، "إيفانكا": أصعب وظيفة في العالم هي أن تكوني ابنة "ترامب" ،
المصدر : الخليج 365
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