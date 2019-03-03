، متحدث "حساب المواطن" يحث المستفيدين على الإفصاح ،

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دعا برنامج حساب المواطن المتقدمين للتسجيل في البرنامج إلى الإفصاح عن بيانات الدخل للأسرة شاملاً التابعين، مؤكداً أنه شرط في الأهلية، مشدداً على أهمية الكشف عن جميع مصادر الدخل في حال وجود أكثر من مصدر، بالإضافة إلى الإفصاح عن قيمة الدخل شاملاً كل البدلات والعلاوات قبل خصم أقساط القروض في حال كان لدى المتقدم قروض أو أحد تابعيه.
وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن البرنامج يقوم بالتحقق من دخل وبيانات المستفيدين، عبر آلية مرتبطة بعدة جهات حكومية؛ لجمعها ومقارنتها بما أُفصح عنه بالبوابة، مؤكداً أهمية إضافة أي دخل ناتج عن نشاط تجاري سواء للمستفيد الرئيسي أو التابع، مشيراً إلى أن عدم إفصاح بعض المستفيدين لبياناتهم في الدفعة الخامسة عشرة نتج عنه عدم استحقاقهم، وذلك بعد التحقق من بياناتهم مع الجهات ذات العلاقة.
وأبان المتحدث الرسمي للبرنامج أنه يمكن للمستفيدين تعديل بيانات الدخل بعد الإفصاح في حال طرأ أي تغيير عليها من خلال الموقع الرسمي للبرنامج عبر الرابط https://portal.ca.gov.sa/.
متحدث "حساب المواطن" يحث المستفيدين على الإفصاحوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-03
دعا برنامج حساب المواطن المتقدمين للتسجيل في البرنامج إلى الإفصاح عن بيانات الدخل للأسرة شاملاً التابعين، مؤكداً أنه شرط في الأهلية، مشدداً على أهمية الكشف عن جميع مصادر الدخل في حال وجود أكثر من مصدر، بالإضافة إلى الإفصاح عن قيمة الدخل شاملاً كل البدلات والعلاوات قبل خصم أقساط القروض في حال كان لدى المتقدم قروض أو أحد تابعيه.
وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن البرنامج يقوم بالتحقق من دخل وبيانات المستفيدين، عبر آلية مرتبطة بعدة جهات حكومية؛ لجمعها ومقارنتها بما أُفصح عنه بالبوابة، مؤكداً أهمية إضافة أي دخل ناتج عن نشاط تجاري سواء للمستفيد الرئيسي أو التابع، مشيراً إلى أن عدم إفصاح بعض المستفيدين لبياناتهم في الدفعة الخامسة عشرة نتج عنه عدم استحقاقهم، وذلك بعد التحقق من بياناتهم مع الجهات ذات العلاقة.
وأبان المتحدث الرسمي للبرنامج أنه يمكن للمستفيدين تعديل بيانات الدخل بعد الإفصاح في حال طرأ أي تغيير عليها من خلال الموقع الرسمي للبرنامج عبر الرابط https://portal.ca.gov.sa/.
03 مارس 2019 - 26 جمادى الآخر 1440
02:35 PM
"القحطاني" شدد على أهمية الكشف عن جميع مصادر الدخل
دعا برنامج حساب المواطن المتقدمين للتسجيل في البرنامج إلى الإفصاح عن بيانات الدخل للأسرة شاملاً التابعين، مؤكداً أنه شرط في الأهلية، مشدداً على أهمية الكشف عن جميع مصادر الدخل في حال وجود أكثر من مصدر، بالإضافة إلى الإفصاح عن قيمة الدخل شاملاً كل البدلات والعلاوات قبل خصم أقساط القروض في حال كان لدى المتقدم قروض أو أحد تابعيه.
وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن البرنامج يقوم بالتحقق من دخل وبيانات المستفيدين، عبر آلية مرتبطة بعدة جهات حكومية؛ لجمعها ومقارنتها بما أُفصح عنه بالبوابة، مؤكداً أهمية إضافة أي دخل ناتج عن نشاط تجاري سواء للمستفيد الرئيسي أو التابع، مشيراً إلى أن عدم إفصاح بعض المستفيدين لبياناتهم في الدفعة الخامسة عشرة نتج عنه عدم استحقاقهم، وذلك بعد التحقق من بياناتهم مع الجهات ذات العلاقة.
وأبان المتحدث الرسمي للبرنامج أنه يمكن للمستفيدين تعديل بيانات الدخل بعد الإفصاح في حال طرأ أي تغيير عليها من خلال الموقع الرسمي للبرنامج عبر الرابط https://portal.ca.gov.sa/.
، متحدث "حساب المواطن" يحث المستفيدين على الإفصاح ،
المصدر : الخليج 365
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