، "الجميلي" مقدراً شفافية أمير الرياض: "الهبرة كبيرة" لخصها قارئ "الخليج 365"! ،

محمد بن مسعود - الدمام - حلل الموقف في مقاله عن ما كشفته هيئة تطوير العاصمة عن تعثر 662 مشروعًا

يؤكد الكاتب الصحفي عبدالله الجميلي تقديره لشفافية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وهو يكشف عن تعثر 662 مشروعاً، وما صاحب ذلك من فساد وإهدار لـ40 مليار ريال من المال العام، لافتاً إلى أن هذا الاعتراف بداية صادقة للتصحيح، ومطالبًا بمحاسبة المسؤول عنها من القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا أن "المقاول من الباطن" هو أهم أسباب التعثر، حيث يلتهم الهامور الذي فاز بالمناقصة "الهبرة الكبيرة" من قيمة المشروع، ويترك الفُتَات لذلك المقاول، فتتعثر المشاريع وتفشل.

خبر "الخليج 365"

وفي مقاله "بين هبرة الهامور وفتات المقاول!" بصحيفة "المدينة"، يبدأ الجميلي بخبر "الخليج 365"، ويقول: "(الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تكشف عدد المشروعات المتعثرة في العاصمة، التي وصلت لـ 662 مشروعًا، ميزانيتها تقدر بنحو 40 مليار ريال، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز يصفه بالرقم الكبير جداً، واعداً بالمتابعة والبحث عن الحلول المناسبة لتلك المشاريع..)، هذا ما نقلته صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية يوم الثلاثاء الماضي".

شفافية تقدر ولكن

ويعلق "الجميلي" قائلاً: "هنا بالتأكيد تعثر المشاريع فساد وإهدار للمال العام؛ ولكن الاعتراف بذلك شفافيةٌ تستحق التقدير، وهي بداية صادقة للتصحيح؛ ولكن هذا لا يكفي، فلابد من محاسبة المسؤول عنها من القطاعين الحكومي والخاص".

احترافية قارئ "الخليج 365"

ويرصد "الجميلي" تعليقًا احترافياً من أحد قراء "الخليج 365"، وقال: "في هذا الإطار أعجبني أحد المعلقين على الخبر؛ وهو يُعدّد باحترافية أسباب تعثر المشروعات الحكومية، والتي منها: (تهاون الجهات التي تطرح المشروع في وضع الاشتراطات التي تضمن التنفيذ وجودته، والالتزام بمدته، مع وجود شرط جزائي رادع على أيِّة مخالفة في المواصفات أو تأخيرٍ قد يحدث في وقت التسليم).

ضعف المتابعة

ويمضي "الجميلي" مع أسباب التعثر ويقول: "أيضاً هناك ضعف متابعة خطوات تنفيذ المشروع من الجهات الرقابية، من بداية تصميمه، وصولاً لانتهائه؛ فلو كان هناك متابعة دقيقة أو دورية في كل مرحلة، من خلال استشاري أمين ومتخصص لأمكن معالجة الوضع في حينه؛ ولكن هذا بعيد عن اهتمامات بعض المؤسسات الحكومية، كما أن العديد من المهندسين الاستشاريين الذين تُوكل إليهم المراقبة للأسف أجانب قد لا يملكون الكفاءة، وربما تستدرجهم المصالح الشخصية، بينما يغيب المهندس السعودي عن المشهد!".

المقاول من الباطن

ثم يتوقف "الجميلي" أمام مشكلة "مقاول الباطن"، ويقول: "أما أهم الأسباب من وجهة نظري فـ(المقاول من الباطن)، حيث يلتهم الهامور الذي فاز بالمناقصة على الهبرة الكبيرة من قيمة المشروع، وبالتالي يترك الفُتَات لذلك المقاول، الذي قد يُعطيه لغيره أيضاً؛ وبالتالي يحصل العجز عن الوفاء به!".

حاسبوا المسؤولين

وينهي "الجميلي" مطالباً بمحاسبة كل المسؤولين عن المشاريع، ويقول: "لذا وفي ظل ما تشهده بلادنا من تحولات إيجابية في مكافحة الفساد وترشيد المصروفات؛ فالمؤسسات الحكومية الخدمية مطالبة بالمتابعة الأمينة والمخلصة لمشروعاتها في كل خطواتها؛ وما أتمناه أن لا يترك أي مسؤول منصبه قبل أن يحاسب عن المشروعات التي كانت في عهده، ماذا فَعَـل بها؟ وأين ذهبت ميزانيتها؟".