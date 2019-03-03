، وكيل إمارة الباحة يدشن اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا".. أجهزة وآليات ومعدات فنية حديثة

دشن وكيل إمارة منطقة الباحة للشؤون الأمنية عبدالله بن زيد الراجح اليوم الأحد، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب له تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، الذي نظمته مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة نيابة عن أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن الراجح افتتح المعرض المصاحب للفعاليات، حيث قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاحه, ثم تجول في المعرض وشاهد محتوياته من الأجهزة الحديثة والآليات والمعدات الفنية في مجال الإنقاذ والإسعاف واللوحات التوعوية, وأجنحة الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في الاحتفال.

وأضاف الغامدي، بعد ذلك بدء الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي بن خضران المنتشري، كلمة رحب فيها بوكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية والحضور، وأوضح أن المملكة ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني تشار ك في اليوم العالمي للدفاع المدني بتوجيهات من وزير الداخلية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تأكيداً على أهمية الدور الفعال للدفاع المدني لترسيخ مفاهيم الوقاية والأمن والسلامة في المجتمع.

وأردف أن الدفاع المدني يولي الجميع كل الاهتمام والرعاية خاصة الأطفال من خلال التوعية من الأخطار والوقاية منها ونشر ثقافة السلامة العامة والتعريف بجهاز الدفاع المدني ومهامه وأهدافه لكافة شرائح المجتمع وتعزيز قدراته لأداء مهامه في الحفاظ على سلامة أبناء الوطن وكل المقيمين على أرضه والحفاظ على المنشآت والمرافق الوطنية ضد المخاطر والأزمات والكوارث.

وأكد اللواء المنتشري أن رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع والجهات الراعية للأطفال دور مهم على سلامتهم، منوهًا بالدعم السخي الذي يلقاه الدفاع المدني من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – مما كان له بالغ الأثر في تطوير أجهزة الدفاع المدني وتطوير قدرات منسوبيه لحماية الأرواح والممتلكات والمشاركة في المناسبات المحلية والدولية من خلال برامجه المتعددة.

وعبر اللواء المنتشري عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على دعمه اللامحدود وما يجده الدفاع المدني بالمنطقة من دعم ومساندة من قبله والتي تعد حافزًا لبذل المزيد من الجهود لخدمة المجتمع، كما عبر عن شكره لوكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية على تدشينه لفعاليات اليوم العالم للدفاع المدني بالمنطقة، منوهًا بجهود منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة وتعاون وتجاوب المواطنين والمقيمين مع تحذيرات وتنبيهات الدفاع المدني للوقاية من الأخطار .

عقب ذلك تم تكريم الجهات المشاركة، وفي الختام قدم مدير الدفاع المدني هدية تذكارية لراعي الحفل.