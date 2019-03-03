، الإيقاع بلصوص عملاء البنوك بجدة.. جريمتهم تبدأ بـ"سيارتك بها مشكلة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - المتحدث باسم شرطة مكة: من الجنسية الأفغانية ومتورطان في 700 ألف

نجحت الأجهزة الأمنية بشرطة جدة في الإطاحة بمتهمين اثنين من الجنسية الأفغانية، بعد تورطهما في سرقة مبالغ مالية، حيث توفرت الأدلة على ترصّدهما لعملاء البنوك بعد خروجهم منها.

وتفصيلاً، أوضح المُتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال التي باشرتها الجهات الأمنية أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على متهمين اثنين من الجنسية الأفغانية، بالعقد الثالث من العُمر، وذلك بعد توفر الأدلة على ترصّدهما لعملاء البنوك، في محافطة جدة، بعد خروجهم منها، وإيهامهم بوجود خلل في إطارات مركباتهم أو تسرب زيوت منها، وانتهاز فرصة ترجّلهم منها لسرقة الأموال التي تم سحبها من البنوك، حيث ثبت تورطهم في سرقة أكثر من (700.000) سبعمائة ألف ريال من (4) أربعة عملاء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية.

وتابع: شرطة منطقة مكة المكرمة إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.