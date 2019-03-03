، تكريم مختلف للتوأمين الفائزين بالحساب الذهني العالمي.. والأم تروي القصة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "عماد ومعاذ" رحلة نجاح حصدت المركزين الأول والثاني في كوالالمبور

كرّم المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، اليوم، التوأمين "عماد" و"معاذ" اللذين حققا المركز الأول والثاني على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني من بين آلاف المتسابقين في العاصمة الماليزية كوالالمبور قبل شهرين.

وقام نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي وعدد من أعضاء المجلس، باستقبال التوأمين "عماد عبدالله العمودي" الفائز بالمركز الأول و"معاذ عبدالله العمودي" الفائز بالمركز الثاني من أبناء مكة المكرمة؛ حيث قدّموا لهما دروعًا تذكارية وهدايا عينية احتفاءً بما قدماه باسم الوطن على مستوى العالم في المسابقة العالمية، بعد تحقيقهما المركز الأول والمركز الثاني من بين تسعة آلاف متسابق.. يأتي ذلك من باب المسؤولية الاجتماعية وتشجيعهما وتحفيزهما.

وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، أنه تم التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية لتقديم الدعم للطالبيْن نظير فوزهما وتحقيقهما المركزين الأول والثاني على مستوى العالم؛ حيث أعلن مستشفى بمكة عن تأمين صحي للطالبين لمدة عامين، كما أعلنت إحدى المدارس الأهلية عن تسمية أحد الفصول الدراسية باسميهما، بالإضافة إلى التعاقد معهما في مركز ندوة المعرفة لإقامة دورات تدريبية ومنحهما دورات مجانية لمدة عامين.

من جانبها عبّرت والدتهما "وفاء عبدالرحمن" في تصريح لـ"الخليج 365"، عن اعتزازها بما قدّماه من تميز ونجاح يُحسب للوطن؛ لافتة إلى أنها بذلت الغالي والنفيس من أجل المسابقة؛ حيث رافقتهما طيلة أيام المسابقة في ماليزيا، وأنفقت من حسابها الخاص إلى جانب تكفّل أحد فاعلي الخير بجزء من المصاريف من تذاكر سفر وإقامة ونحوها.

وأشارت إلى أن "عماد ومعاذ" توأمان عمرهما ١٣ سنة، وحيدين ولم تُرزق بغيرهما منذ زواجها بوالدهما قبل ربع قرن؛ إذ يدرسان في الصف الأول المتوسط في إحدى مدارس العاصمة المقدسة.

ولفتت إلى أن المسابقة سبقها دورات تدريبية مكثفة لهما بشكل يومي من خلال مراكز متخصصة، مقدمة شكرها لكل من ساندها ووقف معها، ولكل من قدّم الرعاية والاهتمام والدعم لابنيْها منذ وصولهما إلى أرض الوطن.