مصدر بـ هيئة النقل: البدء في ممارسة نشاط الأجرة العائلية الخاص بالسائقات السعوديات قريباً

أفاد مصدر في هيئة النقل العام أنه سيجرى قريباً البدء في ممارسة نشاط الأجرة العائلية بعد دراسة العروض التي تقدمت بها بعض الشركات الوطنية.

وأوضح المصدر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن اللجنة المختصة تقوم بفرز العروض، والتأكد من توفر الشروط المستهدفة بها، وفي مقدمتها أن تكون قائدة المركبة سيدة سعودية حاصلة على رخصة قيادة.

ولفت إلى أن أنظمة هيئة النقل العام ولوائحها التنفيذية لا تمنع المرأة السعودية من العمل في أي من أنشطة النقل البري الأخرى، متى توفرت الشروط والضوابط لذلك، ومنها رخص القيادة المناسبة لنوع وطبيعة المركبة المستخدمة.

وبيّن المصدر، أن هناك عدة ضوابط تشغيلية لنشاط الأجرة العائلية مثل امتناع قائدة المركبة عن تقديم خدمة النقل في حال عدم وجود عنصر نسائي راشد ضمن الركاب، أو في حال جلوس أي من المرافقين من الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي، أو بقاء المرافقين من الذكور أو الأطفال بمفردهم داخل المركبة.