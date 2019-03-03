كم عدد السجلات التجارية التي تم إصدارها للمقاهي عام 2018؟.. متحدث التجارة يجيب

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، عن عدد السجلات التجارية التي تم إصدارها للمقاهي بجميع مناطق المملكة في عام 2018.
وأوضح الحسين ردا على سؤال طرحه عبر صفحته الرسمية على “توتير” لمتابعيه عن توقعاتهم للعدد، أن عدد السجلات التجارية المصدرة للمقاهي العام الماضي بلغ 6272 سجلا تجاريا في مختلف مناطق المملكة، بنسبة نمو بلغت 21٪ عن أعداد سجلات عام 2017 وعددها 5152 سجلا.
وبيَّن أن عدد السجلات لا يعني عدد المحلات، قائلاً: “هذه من التسهيلات التي أقرتها الوزارة مؤخراً، أنه باستطاعتك افتتاح فروع كثيرة لنشاطك التجاري بسجلك التجاري دون الحاجة لإصدار سجل جديد ودفع رسوم مالية أخرى، مادام نفس النشاط بنفس المنطقة الإدارية، وهذه فيها توفير مصاريف مالية على المنشأة”.
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