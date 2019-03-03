خروج 1.34 مليون موظف من القطاع الخاص خلال عام 2018.. وارتفاع عدد الاجنبيات

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن انخفاض أعداد موظفي القطاع الخاص بنحو 1.34 مليون خلال عام 2018م.

وأوضحت المؤسسة أن عدد العاملين في القطاع الخاص كان 9.93 مليون موظف خلال عام 2017، لينخفض العام الماضي إلى 8.6 مليون موظف.

وأبانت أن أعداد السعودين في القطاع الخاص انخفض نحو 278 ألف موظف، حيث بلغ عددهم في 2017 نحو 1.98 مليون موظف، لينخفض في الربع الرابع من 2018 إلى نحو 1.70 مليون موظف.

وأضافت أن أعداد غير السعوديين انخفض نحو 1.06 مليون موظف، حيث بلغ عددهم في 2017 نحو 7.95 مليون موظف، لينخفض في الربع الرابع من العام الماضي إلى 6.9 مليون موظف.

وأشارت إلى أن أعدد السعوديات انخفض نحو 63.3 ألف موظفة، حيث كان عددهم في 2017؛ 606 آلاف موظفة، لينخفض في الربع الرابع من 2018 إلى 542 ألف موظفة، فيما ارتفع عدد غير السعوديات نحو 2.5 ألف موظفة، إذ كان عددهم في 2017 (211.7) ألف موظفة ليرتفع في الربع الرابع من العام الماضي إلى 214.2 ألف موظفة.