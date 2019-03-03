ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

يحتل الزمالك المصري المركز الرابع في ترتيب مجموعته في بطولة كأس الكونفيدرالية الافريقية، حيث يلعب يوم الاحد ضد بترو اتلتيكو الانغولي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات الافريقي.

ويمتلك الزمالك نقطتين في المركز الرابع، فيما بترو اتلتيكو 4 نقاط في المركز الثاني، ونصر حسين داي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، في حين يتصدر غور ماهيا جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد بيترو اتلتيكو في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم، فيما تكون الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث مباراة الزمالك مع بيترو اتلتيكو عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية، فيما يديرها تحكيميا الدولي باسيفيك ندابيهاوينمانا، ويعلق عليها المصري احمد الطيب.