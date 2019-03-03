شاهد: حلا نوره تنقل حادثة تحرش بها على الهواء مباشرة

نقلت الفنانة السعودية حلا نوره حادثة تحرش بها على الهواء مباشرة وهو أسلوب جديد اعتمدته لتوعية الفتيات والصبايا في مواجهة التحرش.

وقامت حلا نوره بتصوير إحدى الأشخاص الذين حاولوا التحرّش بها في الشارع وشاركت المقطع عبر حسابها على سناب شات.

وظهرت حلا نوره وهي تتحدث إلى المتحرش الذي كان يقود دراجته النارية ويمشي بمحاذاة سيارتها، فقامت بسؤاله ما الذي يريده منها وسط قيامها بالتصوير بكاميرا الهاتف، وبمجرد أن انتبه لذلك اختفى عن الأنظار، لتعلق قائلة: "كان يتحرش بي وعندما صورته خاف..هذا عندنا في الكويت".

وكانت حلا نورة قد تابعت تصويرها للفيديو، وقدمت نصيحة للفتيات بأن لا يترددوا بحمل الهاتف والتصوير في حال تعرّض لهن أحد الأشخاص وحاول التحرش بهن.