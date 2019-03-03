اختيار 20 مشروعًا علميًّا لتمثيل السعودية في إنتل آيسيف 2019

اختارت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، أفضل 20 مشروعًا، لتمثيل ‏المملكة في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة 2019، الذي يقام في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية خلال الفترة من 12 إلى 17 مايو المقبل.

جاء ذلك خلال ورشة نظمتها المؤسسة في مقرّ معرض مشكاة التفاعلي، لمدة ثلاثة أيام بدأت الخميس الماضي، لتأهيل وتدريب الطلاب والطالبات الفائزين في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2019».

شارك في ورشة العمل، 16 طالبة و11 طالبًا، قدموا 27 مشروعًا في مجالات: الطاقة الفيزيائية، والطاقة الكيميائية، والطب الحيوي والعلوم الصحية، والعلوم الطبية الانتقالية، والكيمياء، والهندسة البيئية، والهندسة الطبية الحيوية، وعلم الحيوان، وعلم الموادّ، وعلوم الأرض والبيئة، وعلوم النبات، ونظم البرمجيات.

واستهدفت الورشة التأهيلية، تزويد المشاركين الـ27 الفائزين في التصفية النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العملي «إبداع 2019» بالأدوات والمهارات العلمية اللازمة لتأهيل مشروعاتهم للمشاركة في معرض إنتل آيسيف 2019، وتمثيل المملكة بشكل مشرف واعتلاء منصات التتويج.

تضمنت الورشة التأهيلية، ورش عمل مركزة لمراجعة عناصر المشروع العلمي، وتدريب الطلاب على مهارات العرض والتقديم، إلى جانب عقد مقابلات فردية للطلبة مع أعضاء اللجنة العلمية ولجنة التحكيم، لاستعراض المشروع وتقديم الدعم ‏العلمي.

وارتفع عدد المشروعات التي ستشارك بها المملكة في إنتل آيسيف 2019 إلى 20 مشروعًا، بزيادة مشروعين عن العام السابق.