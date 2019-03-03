

القاهرة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

التقى رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، الذي يزور مصر حاليًا.

وأكد الدكتور مدبولي، خلال اللقاء، حرص مصر على تعزيز التعاون مع لبنان فى مختلف المجالات التى تسهم فى تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، مبينًا أن الاجتماعات الجاري التنسيق لعقدها للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان ستمثل فرصة كبيرة لدفع التعاون بين البلدين فى الفترة المقبلة.

وأعرب رئيس الوزراء المصري عن شكره للدعوة التي تلقاها من رئيس الوزراء اللبناني لزيارة لبنان لعقد اللجنة العليا المشتركة، مؤكداً حرصه على تلبيتها فى أقرب وقت ممكن.

//انتهى//

14:10ت م

0092





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس الوزراء المصري يلتقي مسئولًا لبنانيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.