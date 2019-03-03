السعودية اليوم / تعليم جازان يشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني



جيزان 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالمشاركة الفاعلة من مدارس منطقة جازان في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2019، الذي يأتي هذا العام بعنوان " سلامة الأطفال غايتنا ".

جاء ذلك خلال افتتاح أمير منطقة جازان اليوم، معرض الجهات المشاركة في اليوم العالمي للدفاع المدني، مثمناً الجهود المبذولة من القائمين على جناح الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، الذي يشارك ضمن معرض الدفاع المدني جازان والمقام بمجمع كادي مول بمدينة جيزان.

واطلع سموه على محتويات المعرض وأركانه، واستمع إلى شرح مفصل من المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس عن محتويات ركن الإدارة الذي يحتوي على مجسمات ورسومات ونماذج من أدوات السلامة والإطفاء الموجودة بالمدارس إلى جانب الخدمات التوعوية والدورات التي تنفذ داخل المدارس.

من جهته بين مدير تعليم جازان ، أهمية المشاركة في تفعيل هذه المناسبة حرصاً من إدارة تعليم جازان على تعزيز جوانب الأمن والسلامة المدرسية ونشر ثقافة السلامة في الميدان التعليمي لما لها من دور مهم في تثقيف الطلاب والطالبات ببرامج الدفاع المدني ووسائل التعامل مع الظروف كافة والتعرف عن قرب على جهود رجال الدفاع المدني وما يقدمونه من خدمات جليلة لحماية المجتمع من الأخطار، موضحاً أن مشاركة الإدارة في الفعالية تأتي في إطار التعاون المثمر مع الإدارات الحكومية الأخرى في تفعيل المناسبات العامة ذات العلاقة بالجهات الحكومية ، ومنها اليوم العالمي للدفاع المدني.

وبين الدكتور الأحوس أن المشاركة تمثلت في تفعيل هذه المناسبة من خلال تخصيص برامج الإذاعة المدرسية لهذه المناسبة، ونشر الوعي والتثقيف من خلال بعض المطويات والنشرات الإرشادية، وعمل الرسومات الفنية والمجسمات واللوحات المعبرة عن هذه المناسبة، وتدريب الطلاب على وسائل السلامة داخل المدرسة وكيفية التعامل مع الظروف الطارئة، وتنظيم زيارات ميدانية للمعرض المعد بهذه المناسبة.

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14:02ت م

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