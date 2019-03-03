السعودية اليوم / مبادرة تطوعية لأمانة جدة لتحسين المشهد الحضاري على طريق الحرمين



جدة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

حققت المبادرة التطوعية المشتركة لتحسين المشهد الحضاري ومعالجة التلوث البصري على مسار طريق الحرمين التي أطلقتها أمانة محافظة جدة نجاحاً في أسبوعها الثاني على التوالي، إذ تتضمن تحسين المباني الشعبية وبعض المنشآت الأخرى المطلة على المسار للجزء الواقع في حي الروابي، وذلك بأعمال الطلاء والرسومات الفنية والخط العربي على الجدران، بمشاركة جمعية مراكز الأحياء بجدة والفريق التطوعي "حيث الانسان أولا".

وتشمل المبادرة تنفيذ أعمال دهان لسور قطار الحرمين إضافة لأعمال فنية كالرسم والخط العربي على بعض الجدران تجميلاً للمنظر العام ،ولأجل ذلك حُدد أكثر من موقع للتحسين وأعمال الترميم أو الدهان وإضافة رسومات جمالية وألوان مختلفة وفق تصاميم تعكس هوية مدينة جدة.

وحددت الأمانة جدولاً زمنياً للانتهاء من أعمال المبادرة في الجزء المستهدف وذلك بمعدل ثلاثة أيام عمل في الأسبوع "الأربعاء والخميس والجمعة" تنفذ خلال سبعة أسابيع متواصلة، فيما ستكون المشاركة متاحة للمتطوعين .

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13:59ت م

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