السعودية اليوم / التدريب التقني بالمدينة المنورة يطلق "مسابقة التفوق الكشفي"



المدينة المنورة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

انطلقت اليوم, "مسابقة التفوق الكشفي" التي تنظمها إدارة الأنشطة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع كلية ينبع التطبيقية وتستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة 150 جوالا وكشافا من كليات ومعاهد "المؤسسة" برعاية معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

وبين مشرف النشاط الكشفي بالمؤسسة عبدالله بن محمد نيازي أن هذا التجمع الشبابي يهدف لتنمية مهارة المتدربين تقنيا ومهنيا في تجسيد التدريب الذي تلقوه في كلياتهم التقنية ومعاهدهم الصناعية في إطار مشاريع ومبادرات تخدم العملية التدريبية مضيفا أن "المسابقة" تعد من المناسبات والفعاليات التي تقيمها المؤسسة لمتدربيها بشكل دوري لتعزيز المهارات والمعارف التي تساند التدريب في القاعات والمعامل.

من جانبه أوضح قائد "المسابقة " عصام بن عبيد الله الأحمدي أن البرنامج المعد حافل بالكثير من الفعاليات في قوالب مسابقات تتماشي مع طبيعة الشباب في حب المنافسة والمغامرة ومن تلك الفعاليات منافسات رياضية في كرة القدم والطائرة وألعاب القوى ومنافسات أخرى في الأعمال الريادية وأخرى في حفظ سور من القرآن الكريم والحديث النبوي والثقافة العامة.

بدوره رحَب عميد كلية ينبع التطبيقية المهندس ثامر بن عويمر الحازمي بالمشاركين مؤكدا أن الكلية تفتح أبوابها لخدمة المتدربين خاصة أن "المسابقة" تنطلق من المحاور الثلاثة لرؤية المملكة "2030" من خلال المشاريع المقدمة من المتدربين في "التغيير الوطني نحو الرقمية" و"الأمن التقني" و"تصميم البرامج السياحة" ضمن المحور الأول "وطن طموح" وفي المحور الثاني ينتظر أن يقدم المشاركون مشاريع عملية في "حفظ النعمة" و "ترشيد الطاقة" و"التسوق الإلكتروني" وستكون هذه ضمن المحور الثاني للرؤية وهو "اقتصاد مزدهر" وفي المحور الأخير "مجتمع حيوي" سيقدم المتدربون" مشاريع في "المسؤولية المجتمعية" و"التبرع بالدم" والسلامة المرورية" و"التعصب الرياضي"

//انتهى//

13:56ت م

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