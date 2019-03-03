السعودية اليوم / أمير منطقة الرياض يستقبل أعضاء جمعية نحّال التعاونية ويدشّن برنامج "عالم صحي"



الرياض 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية نحّال التعاونية سعود بن عبدالعزيز الجوير، وعدد من أعضاء الجمعية .

ودشّن سموه برنامج "عالم صحي" الذي يهدف إلى توعية المجتمع بكافة شرائحه بالدور الكبير للنحل وعالم النحل سواءً على الجانب الصحي أو الجانب الغذائي والزراعي، لتطوير صناعة النحل بالرياض .

وأشاد سموه بالجهود المبذولة, مشدداً على أهمية جودة العسل ومصداقية المنتجات الخالية من الإضافات بجودة عالية وفوائد فعلية.

// انتهى //

13:52ت م

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