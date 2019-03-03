سياسي / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بجولة وزير الخارجية جيرمي هانت، إلى المملكة العربية

كما واصلت اهتمامها بأخر التطورات بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مشيرة إلى ما ذكره اتحاد الصناعة البريطاني، من أن الشركات البريطانية نمت بأبطأ وتيرة في نحو ست سنوات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، بسبب المخاوف من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، دون اتفاق، إضافة إلى تنامي القيود التجارية العالمية.

ونوهت صحف الأحد، بتداعيات إعلان بريطانيا الأسبوع الماضي تصنيف الذراع السياسي لحزب الله اللبناني تنظيمًا إرهابيًا، قائلة "إن ذلك ينسجم مع سعي الجهود العالمية إلى عزل النطام الإيراني عن العالم".

ولفتت إلى المبادرة السنوية "زُر مسجدي" في بريطانيا اليوم، بمشاركة أكثر من 200 مسجد، وهو مخصص لفتح جميع المساجد للتعريف بالإسلام في بريطانيا.

وتحدثت عن بدء عملية تفكيك أحد أكبر وأقدم التنظيمات العنصرية والنازية بالولايات المتحدة الأمريكية "الحركة الوطنية الاشتراكية‪"‬.

‪ وتطرقت الصحف إلى المواجهة الجوية والتوتر العسكري الأخير بين الهند وباكستان، وتحدثت عن تطوراته اللاحقة ونتائجه الاقليمية.

وأشارت إلى إعلان عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، بيرني ساندرز، تدشين حملة للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020، وهجومه جشع الشركات العملاقة، وتعهده بتغييرات سياسية في الولايات المتحدة.

ونقلت صحف بريطانيا، نبأ إقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مدير حملته الانتخابية، عبدالمالك سلال، في أعقاب احتجاجات حاشدة نظمت ضد ترشح الرئيس بوتفليقة بالانتخابات الرئاسية المرتقبة.

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13:49ت م

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لندن 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بجولة وزير الخارجية جيرمي هانت، إلى المملكة العربية السعودية ، مبرزةً تصريحه، أن شراكة المملكة المتحدة الاستراتيجية مع المملكة، ساهمت في جعل بريطانيا آمنة، ودعوته لانسحاب فوري للمليشيات الحوثية الإرهابية من الحديدة.كما واصلت اهتمامها بأخر التطورات بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مشيرة إلى ما ذكره اتحاد الصناعة البريطاني، من أن الشركات البريطانية نمت بأبطأ وتيرة في نحو ست سنوات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، بسبب المخاوف من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، دون اتفاق، إضافة إلى تنامي القيود التجارية العالمية.ونوهت صحف الأحد، بتداعيات إعلان بريطانيا الأسبوع الماضي تصنيف الذراع السياسي لحزب الله اللبناني تنظيمًا إرهابيًا، قائلة "إن ذلك ينسجم مع سعي الجهود العالمية إلى عزل النطام الإيراني عن العالم".ولفتت إلى المبادرة السنوية "زُر مسجدي" في بريطانيا اليوم، بمشاركة أكثر من 200 مسجد، وهو مخصص لفتح جميع المساجد للتعريف بالإسلام في بريطانيا.وتحدثت عن بدء عملية تفكيك أحد أكبر وأقدم التنظيمات العنصرية والنازية بالولايات المتحدة الأمريكية "الحركة الوطنية الاشتراكية‪"‬.‪ وتطرقت الصحف إلى المواجهة الجوية والتوتر العسكري الأخير بين الهند وباكستان، وتحدثت عن تطوراته اللاحقة ونتائجه الاقليمية.وأشارت إلى إعلان عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، بيرني ساندرز، تدشين حملة للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020، وهجومه جشع الشركات العملاقة، وتعهده بتغييرات سياسية في الولايات المتحدة.ونقلت صحف بريطانيا، نبأ إقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مدير حملته الانتخابية، عبدالمالك سلال، في أعقاب احتجاجات حاشدة نظمت ضد ترشح الرئيس بوتفليقة بالانتخابات الرئاسية المرتقبة.// انتهى //13:49ت م0084

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