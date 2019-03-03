السعودية | 84.9 مليار ريال إنفاق المستهلكين في المملكة خلال يناير

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بلغ إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي نحو 84.88 مليار ريال، مسجلا نموا بنسبة 7.9 في المائة، بما يعادل نحو 6.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 78.6 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

فيما سجل الإنفاق خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، تراجعا بنحو 1.5 في المائة، مقارنة بإنفاق شهر كانون الأول (ديسمبر) 2018، الذي يعد ثالث أعلى إنفاق خلال العام الماضي.

وبحسب “الاقتصادية”، فإن إنفاق المستهلكين في السعودية شهد تحسنا ملحوظا منذ أيلول (سبتمبر) 2018، حتى كانون الثاني (يناير) 2019، حيث سجل نموا سنويا خلال الأشهر الخمسة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعد إنفاق شهر كانون الثاني (يناير) الماضي أعلى من متوسط الإنفاق الشهري خلال العامين الماضيين.

وبلغ متوسط الإنفاق في العام الماضي نحو 81.71 مليار ريال، فيما كان متوسط الإنفاق الشهري لعام 2017 نحو 77.4 مليار ريال.

ومتوسط الإنفاق لعام 2017 يقل عن متوسط عام 2016 البالغ نحو 78 مليار ريال ويعود ذلك إلى تراجع الإنفاق خلال الربع الثالث من عام 2017 الذي سجل أدني معدل إنفاق خلال ثلاث سنوات.