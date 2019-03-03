حوادث السير في المملكة بسبب الجوال .. أرقام مفزعة

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وأكدت الهيئة أن استخدام وسائل الأمان لها دور هام جدًا في حماية قائد السيارة، ولكن يجب الالتزام ببعض التعليمات؛ كي يتم الحصول على أعلى نسبة من الحماية. موضحة أن الاعتماد على الوسائد الهوائية وحدها في الأمان ليس بالقرار الصحيح، فحماية الوسائد الهوائية يقتصر على الحوادث التي تحدث من الأمام أو الخلف، أما الحوادث الجانبية للسيارات فهي وظيفة حزام الأمان. مشيرة إلى أن الوسائد الهوائية توفر الحماية للصدر والرأس، وذلك من خلال الحيلولة دون ارتطامها بعجلة القيادة أو زجاج السيارة الأمامي.
وأوضحت هيئة المواصفات أنها قامت بالإلزام ببعض أنظمة السلامة في المركبات اعتبارًا من موديلات 2018م، ومن ذلك: الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام الثبات الإلكتروني (BOS)، ونظام الثبات الإلكتروني ( ESC )، ونظام مراقبة ضغط الإطار (TPMS)، وغيرها من أنظمة السلامة في المركبات. بالإضافة إلى إعداد وتحديث واعتماد عدد من المواصفات القياسية السعودية المتعلقة بالمركبات أو الوقود أو الطرق، ومنها اعتماد عدد من المواصفات للمقطورات والفحص الدوري والسيارات المعدلة، وعيون القطط والعلامات العاكسة للضوء للمركبات والرقائق اللاصقة لنوافذ المركبات ومواد علامات ودهانات الطرق.
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