الان تتابع “حساب المواطن” يعلن: 7 أيام على إيداع الدفعة السادسة عشرة من البرنامج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 34 دقيقة - 1:25 م, 3 مارس 2019 م التعليقات: 0 تنتهي الأحد المقبل الخليج 365 - متابعات أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم، أنه يتبقى 7 أيام على إيداع الدفعة السادسة عشرة من البرنامج.

كانت هذه تفاصيل خبر “حساب المواطن” يعلن: 7 أيام على إيداع الدفعة السادسة عشرة من البرنامج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.