الان تتابع “الصحة” تعلن عن 5620 وظيفة شاغرة للسعوديين فقط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلنت وزارة الصحة، عن توفر 5620 وظيفة صحية للسعوديين فقط، داعية أصحاب المؤهلات المطلوبة للتقدم عبر الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/eServices/Employment/Pages/AllJobs.aspx …
وأوضحت الوزارة أن التقديم يستمر لمدة أسبوعين، اعتبارا من اليوم الموافق 3-3-2019، في تخصصات تشمل: طب بشري، تمريض، تخدير، قبالة، تغذية علاجية، مختبر، تطوير طبقي، معلومات صحية، عمليات، فيزياء طبية، بصريات، تثقيف صحي، وغيرها.
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