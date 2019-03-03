شكرا لقرائتكم خبر عن مرور الرياض: ضبط القائدين المتهورين في مقطع «مطاردة الشاص» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

قبضت الدوريات الأمنية في مرور منطقة الرياض على قائد مركبة كان يقودها بتهور وسرعة ومراوغة، ما أدى إلى اصطدامه بمركبة أخرى كانت تمارس نفس المخالفات.

وأوضح المرور السعودي عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأحد) أنه ستتم إحالة الطرفين للهيئة المرورية لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور.