شكرا لقرائتكم خبر عن 1906 موظفين حكوميين يلتحقون بـ78 برنامجاً تدريبياً بـ«معهد الإدارة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل معهد الإدارة العامة اليوم (الأحد) 1906 موظفين حكوميين، للالتحاق بـ78 برنامجاً تدريبياً نفذها المعهد في كل من مركزه الرئيسي بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام.

وأوضح المتحدث باسم معهد الإدارة العامة، عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الحاجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري، وتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض التحق 526 موظفاً حكومياً، بـ24 برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الأداء الوظيفي، إدارة المكتبات ومراكز المعلومات، إدارة النزاع في المشاريع الانشائية، إدارة النزاع في بيئة العمل، إدارة الوقت، إدارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل(2)، أساسيات البنية التحتية لتقنية المعلومات ITIL، أساسيات أمن المعلومات، إعداد التقارير، إعداد المراسلات، الإبداع الإداري، الإشراف على عقود الصيانة، الجداول الإلكترونية (Excel)، تصميم المسوح الإحصائية، شبكات النطاق المحلي اللاسلكية، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة الفعاليات، الأرشفة الإلكترونية، التنسيق الاداري، تصميم الاستبانة، قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.

وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة التحق 557 موظفاً حكومياً، بـ23 برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الوقت، إدارة نظم المعلومات الصحية، إستراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها، إعادة هندسة العمليات الإدارية، إعداد المراسلات، الإشراف الإداري، الإشراف على عقود الصيانة، الجداول الإلكترونية (Excel)، العروض التقديمية (Power Point)، المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، حل المشكلات واتخاذ القرارات، لغة الاستفسار الاجرائية Transact-SQL في بيئة MS SQL Server، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات التفاوض، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)(3)، الاتصال الفعال في العمل، الأرشفة الإلكترونية، الأرشفة الإلكترونية، مهارات بناء فرق العمل.

كما ينفذ فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة البرنامج الموجه (مهارات موظفي خدمة العملاء) ويلتحق به 25 متدرباً.

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية التحق 75 موظفاً حكومياً، بـ(3) برامج تدريبية، وهي: إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، إجراءات طرح وترسيه المشاريع الإنشائية، أصول المحاسبة الحكومية.

كما ينفذ فرع المعهد بالمنطقة الشرقية 3 برامج موجهة ويلتحق بها 75 متدرباً، وهذه البرامج هي: الدعم الفني للحاسب الآلي، القدرات التنفيذية للمديرين، تهيئة الموظف الجديد.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالرياض تلتحق 265 موظفة حكومية بـ10 برامج تدريبية، وهي: إدارة نظم المعلومات الصحية، إستراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها، الاتصال في العلاقات العامة، المهارات الأساسية في الفهرسة الموضوعية، تصميم المسوح الإحصائية، حل المشكلات واتخاذ القرارات، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، مهارات بناء فرق العمل.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير يلتحق 353 موظفاً حكومياً بـ13 برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الوقت، إعداد التقارير، الحقوق والمزايا المالية للموظف، تحليل اقتصاديات الاستثمار، تطوير صفحات الويب بلغة HTML 5، حماية الملكية العقارية للدولة، شبكات النطاق المحلي اللاسلكية، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، اصول المحاسبة الحكومية، الأرشفة الإلكترونية.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالمنطقة الشرقية تلتحق 30 موظفةً حكومية بالبرنامج التدريبي: التخطيط التنفيذي.