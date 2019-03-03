دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الزعاق: غدًا.. أول موسم العقرب الأخيرة

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الأحد هو آخر أيام عقرب الدم. مشيرًا إلى بدء أول موسم العقرب الأخيرة والمسماة بـ«الدسم»، وهي موسم الربيع الحار، غدًا الإثنين.

وأرجع الزعاق -في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- سبب تسمية تلك الأيام بـ«الربيع الحار»، إلى «حرارة شمسها التي تذيب الدسم داخل الأسقية، فنهارها يأخذ من حرارة الربيع، وليلها من برودة الشتاء، وبردها يسمى ببياع الخبل عباته».

وأشار إلى أن «موسم العقرب الأخيرة، والذي يبلغ عدد أيامه 13 يومًا، تبدأ الأجواء فيه بالتكفهر».

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحدّ من الرؤية الأفقية، على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، والتي تمتدّ إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على منطقة جازان والأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة «الليث والقنفذة»، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

في السياق ذاته، وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم السبت، تنبيهًا لقائدي المركبات بطرق منطقة الرياض، مطالبة إياهم بالحيطة والحذر؛ بسبب العاصفة الترابية وتدني مستوى الرؤية.