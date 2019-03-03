الوظائف الصحية 1440 للرجال والنساء…رابط التقديم على وظائف وزارة الصحة 1440..رابط جدارة للتقديم...

الوظائف الصحية 1440، هي ما يبحث عنه الكثيرون ممن يعملون في القطاع الطبي بالمملكة العربية السعودية، ويأتي البحث عن الوظائف الصحية 1440 في نفس الوقت الذي صرحت فيه الكثير من الوزارات في السعودية عن حاجتها للموظفين، وجاء الإعلان عن الوظائف الصحية 1440 اليوم في إطار سعي المملكة العربية السعودية للقضاء على البطالة.

الوظائف الصحية 1440، الوظائف الصحية جدارة، التسجيل في وظائف وزارة الصحة 1440، وظائف وزارة الصحة 1440، كل هذه العناوين يستخدمها العاملون في القطاع الطبي للبحث عن الوظائف الصحية 1440 المعلن عنها اليوم، وسوف نتناول في هذا المقال كل ما يهمكم معرفته حول الوظائف الصحية 1440، وكيفية التقديم في الوظائف الصحية جدارة، ورابط التسجيل في الوظائف الصحية 1440.

الوظائف الصحية 1440

أعلنت منذ قليل وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية عن وظائف وزارة الصحة 1440 عن طريق جدارة، وأوضحت أنه يوجد نحو 4916 وظيفة شاغرة، كما أعلنت وزارة الصحة السعودية عن رابط التقديم في الوظائف الصحية 1440 عبر جدارة، وجاء ذلك في إطار سعي كافة الوزارات في المملكة العربية السعودية للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل لكل المواطنين ورفع مستوى معيشة الفرد تحت توجيه من جلالة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وظائف وزارة الصحة 1440

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في التصريح الذي أدلت به اليوم، أنها ستستقبل الطلبات على الوظائف الصحية 1440 عبر جدارة ابتداءً من اليوم الأحد 26 جمادي الأخر 1440، وأكدت وزارة الصحة السعودية في بيانها اليوم، أن بوابة جدارة للتوظيف هي السبيل الوحيد للتقديم لكل من يرغب في التقديم في وظائف وزارة الصحة 1440 .

التقديم في وظائف وزارة الصحة 1440

وسوف نوضح لكم أعزائي المتابعين الكرام الوظائف المعلنة في وظائف وزارة الصحة 1440 عبر جدارة، كما تم الإعلان عليها على جدارة وإليكم بعض تفاصيل إعلان وظائف وزارة الصحة 1440 عن طريق جدارة :-

الوظيفة الجنس عدد الوظائف المتاحة أخصائي تغذية علاجية رجال ذكر 44 أخصائي تمريض غير طبيب ذكر 31 أخصائي تمريض / أنثى أنثى 5 تمريض عناية مركزة أطفال أنثى 8 تمريض عناية حديثي الولادة ذكر 1 معلوماتية صحية نساء أنثى 7 أخصائية تمريض قلب أنثى 152 أخصائي علاج نطق ذكر 1 أخصائي نطق وسمع ذكر 2 تمريض عناية حديثي الولادة أنثى 38

الوظيفة الجنس عدد الوظائف المتاحة أخصائية سمعيات أنثى 1 أخصائية معالجة نطق نساء أنثى 19 المختبرات/ أمراض سريرية أنثى 1 أخصائي أطراف صناعية رجال ذكر 2 قيم النساء والولادة/ أنثى غير مخصص 1 أخصائية أشعة نساء غير طبيب أنثى 204 أخصائي أشعة رجال غير طبيب ذكر 62 مقيم النساء والولادة ذكر 1 جراحة الأوعية الدموية أنثى 1 مقيم جراحة التجميل ذكر 1

الوظيفة الجنس عدد الوظائف المتاحة اسعاف وطب طوارئ رجال ذكر 30 جراحة المخ والأعصاب ذكر 15 أخصائي أجهزة طبيبة نساء أنثى 11 جراحة المسالك البولية ذكر 4 أخصائي أجهزة طبية ذكر 1 أخصائي أجهزة طبية رجال ذكر 9 مقيم جراحة أطفال أنثى 3 مقيم جراحة قلب أنثى 1 مقيم الباطنة/غددصماء/ذكر ذكر 2 مقيم طب الأسرة ذكر 2

كما أعلنت وزارة الصحة في وظائف وزارة الصحة 1440 عبر جدارة عن الكثير من الوظائف في التخصصات التالية:-

مقيم الباطنة غدد صماء أنثى، مقيم طب الأعصاب، الباطنة عناية مركزة ذكر، مقيم طب وجراحة العظام، الباطنة عناية مركزة أنثى، مقيم طب وجراحة العيون، مقيم الباطنة صدرية أنثى، طبيب مقيم عام أنثى، طبيب مقيم عام ذكر، طبيب مقيم عام أنثى غير مخصص، مقيم حديثي الولادة أنثى، مقيم مختبر ذكر، مقيم مختبر، مقيم مكافحة العدوى، مقيم أورام، مقيم الباطنة العام ذكر، مقيم الباطنة العام أنثى، أخصائي علاج طبيعي رجال، أخصائية تخدير نساء غير طبيب، أخصائي تمريض رجال غير طبيب، أخصائية تمريض نساء غير طبيب، أخصائي علاج تنفسي نساء، أخصائي مختبر رجال، أخصائية مختبر نساء غير طبيب، أخصائي مختبر رجال غير طبيب، أخصائية علاج طبيعي نساء، أخصائي علاج نووي رجال، طبيب مقيم الباطنة جهاز هضمي، مقيم الباطنة جهاز هضمي، طبيب مقيم الباطنة أورام،…إلخ الكثير من التخصصات الأخرى، ويمكنكم الإطلاع على الوظائف بالكامل وكذلك عدد المطلوب في كل وظيفة من وظائف وزارة الصحة 1440 عبر جدارة عن طريق الدخول إلى موقع جدارة.

رابط جدارة للوظائف الصحية 1440

أعزائي المتابعين حتى تتمكنوا من التسجيل في الوظائف الصحية 1440 يمكنكم الولوج على هذا الرابط من هنا.